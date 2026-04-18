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आंधी-हवाओं के बीच भी नहीं मिलेगी राहत, अगले 5 दिन हीटवेव का खतरा, पढ़ें IMD अपडेट

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: Apr 18, 2026, 01:02 PM|Updated: Apr 18, 2026, 01:02 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है, चूरू में तापमान 43°C पहुंचा. अगले 4-5 दिनों तक हीटवेव का अलर्ट है. कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, वहीं,अधिकांश जगह मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
 

Rajasthan Weather Update1/7
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते बीते दिन कई इलाकों में मौसम बदला हुआ नजर आया और हल्की बारिश दर्ज की गई. आज शनिवार 18 अप्रैल को मरुधरा में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश जिलों में न तो बादलों की ज्यादा सक्रियता रहेगी और न ही व्यापक स्तर पर बारिश की कोई संभावना है. फिर भी कुछ स्थानों पर मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है.
Rajasthan Weather Update2/7
आज के दिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे गर्मी के बीच हल्की राहत महसूस हो सकती है, लेकिन धूलभरी आंधी जैसी स्थिति भी बन सकती है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे दिन के समय गर्मी और अधिक तीखी महसूस होगी.
Rajasthan Weather Update3/7
पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल गर्मी का प्रकोप चरम पर बना हुआ है. बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर जैसे जिलों में दिन का तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है. इन क्षेत्रों में लू जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. वहीं पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में भी गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है और तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है.
Rajasthan Weather Update4/7
प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में हीटवेव का असर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, जहां तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में दिन के साथ-साथ रातें भी गर्म बनी हुई हैं, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है. लगातार बढ़ते तापमान के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ रहा है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए सावधानी जरूरी है.
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तापमान के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक तापमान चूरू में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा पिलानी में 41.6 डिग्री और बाड़मेर में 42.9 डिग्री तक पारा पहुंच गया. वहीं न्यूनतम तापमान में भी ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई है. सिरोही में न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री और पाली में 22.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो यह दर्शाता है कि रात के समय भी गर्मी बनी हुई है.
Rajasthan Weather Update6/7
मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है. शनिवार को चूरू, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, अलवर और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जो मौसम में अस्थायी बदलाव ला सकती हैं.
Rajasthan Weather Update7/7
विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है. ऐसे में लोगों को दिन के समय धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है. राज्य में फिलहाल गर्मी और लू का दौर जारी है, हल्की मौसमीय गतिविधियां बीच-बीच में राहत दे सकती हैं.
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