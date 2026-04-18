/आंधी-हवाओं के बीच भी नहीं मिलेगी राहत, अगले 5 दिन हीटवेव का खतरा, पढ़ें IMD अपडेट

Published: Apr 18, 2026, 01:02 PM | Updated: Apr 18, 2026, 01:02 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है, चूरू में तापमान 43°C पहुंचा. अगले 4-5 दिनों तक हीटवेव का अलर्ट है. कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, वहीं,अधिकांश जगह मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

