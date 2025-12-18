राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी जारी, कल से नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा ठिठुरन!

1/8

राजस्थान में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है. राजस्थान में आज उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों में कहीं-कहीं कोहरा दर्ज किया गया है तथा वर्तमान में अधिकांश भागों में तापमान सामान्य के आस-पास दर्ज किए जा रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा.