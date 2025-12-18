राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी जारी, कल से नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा ठिठुरन!
Rajasthan Weather: राजस्थान में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है. राजस्थान में आज उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों में कहीं-कहीं कोहरा दर्ज किया गया है तथा वर्तमान में अधिकांश भागों में तापमान सामान्य के आस-पास दर्ज किए जा रहे हैं.
Published: Dec 18, 2025, 05:33 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 05:35 PM IST
राजस्थान में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है. राजस्थान में आज उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों में कहीं-कहीं कोहरा दर्ज किया गया है तथा वर्तमान में अधिकांश भागों में तापमान सामान्य के आस-पास दर्ज किए जा रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा.
राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया. बाड़मेर में तापमान 32.0 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान नागौर में दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान नागौर में 4.4 डिग्री दर्ज किया गया.