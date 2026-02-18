राजस्थान में बारिश का कहर! इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Published: Feb 18, 2026, 05:37 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 05:37 PM IST
राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ संभागों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने जयपुर, जयपुर शहर, टोंक, दौसा और आसपास के क्षेत्रों मे अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
वहीं सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, चूरू, सीकर, अलवर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, नागौर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, बारां, कोटपूतली में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.