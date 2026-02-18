राजस्थान में बारिश का कहर! इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

1/7

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ संभागों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने जयपुर, जयपुर शहर, टोंक, दौसा और आसपास के क्षेत्रों मे अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.