Rajasthan Weather Update: राजस्थान में छाई काली घटाएं, तेज मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश और ओले मचा सकते आफत, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक्टिव हुए नए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. इसके चलते प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है. कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. राजधानी जयपुर, बीकानेर और अजमेर में देर रात तक बादलों की आवाजाही बनी रही और बारिश जैसा माहौल रहा. बुधवार सुबह जयपुर में तेज और ठंडी हवाएं चलती रहीं. आसमान घने बादलों से ढका रहा. मौसम के इस बदले मिजाज ने एक बार फिर सर्दी का अहसास करा दिया है.