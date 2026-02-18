Zee Rajasthan
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में छाई काली घटाएं, तेज मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश और ओले मचा सकते आफत, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक्टिव हुए नए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. इसके चलते प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है. कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. राजधानी जयपुर, बीकानेर और अजमेर में देर रात तक बादलों की आवाजाही बनी रही और बारिश जैसा माहौल रहा. बुधवार सुबह जयपुर में तेज और ठंडी हवाएं चलती रहीं. आसमान घने बादलों से ढका रहा. मौसम के इस बदले मिजाज ने एक बार फिर सर्दी का अहसास करा दिया है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published: Feb 18, 2026, 06:05 AM IST | Updated: Feb 18, 2026, 06:21 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. प्रदेश में हाल ही में दो नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण बुधवार 18 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम पूरी तरह से बदलने वाला है. मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है.
मौसम केंद्र जयपुर ने आज बुधवार को सीकर, जयपुर, दौसा, चुरू, झुंझुनूं, टोंक, अलवर, अजमेर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक, इन जिलों की अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कई जगहों पर आकाशीय बिजली की चेतावनी भी जारी की गई है. कहीं-कहीं पर तेज हवा (30-40 kmph) चलने की संभावना है.