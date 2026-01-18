Zee Rajasthan
राजस्थान में कोल्ड वेव का कहर, अलवर में पारा पहुंचा 1.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में शीतलहर का कहर जारी है. 1.6°C के साथ अलवर सबसे ठंडा रहा, जबकि कोटा और जयपुर में भी पारा 4 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में तापमान में मामूली सुधार की उम्मीद जताई है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 18, 2026, 11:54 AM IST | Updated: Jan 18, 2026, 11:54 AM IST
Rajasthan Weather Update Today

राजस्थान इन दिनों भीषण शीतलहर की चपेट में है. उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर मरुधरा की फिजाओं में साफ महसूस किया जा रहा है. बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों को फ्रीजर बना दिया है, जिससे न केवल ग्रामीण अंचल बल्कि बड़े शहर भी ठिठुरने को मजबूर हैं. आलम यह है कि दोपहर की धूप भी इस गलन भरी सर्दी के आगे बेअसर साबित हो रही है.
Rajasthan Weather Update Today

मौसम विभाग (IMD जयपुर) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के कई शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है. इस बार शेखावाटी के साथ-साथ हाड़ौती और मेवाड़ में भी कड़ाके की ठंड दर्ज की गई है. तो वहीं अलवर में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है.