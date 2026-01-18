राजस्थान में कोल्ड वेव का कहर, अलवर में पारा पहुंचा 1.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

1/7

राजस्थान इन दिनों भीषण शीतलहर की चपेट में है. उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर मरुधरा की फिजाओं में साफ महसूस किया जा रहा है. बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों को फ्रीजर बना दिया है, जिससे न केवल ग्रामीण अंचल बल्कि बड़े शहर भी ठिठुरने को मजबूर हैं. आलम यह है कि दोपहर की धूप भी इस गलन भरी सर्दी के आगे बेअसर साबित हो रही है.