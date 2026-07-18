/राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक, 19 जुलाई से बारिश पकड़ेगी रफ्तार, IMD ने जारी किया अलर्ट

Published: Jul 18, 2026, 04:43 PM | Updated: Jul 18, 2026, 04:43 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून पर ब्रेक लग गया है. प्रदेश में पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.