/राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक, 19 जुलाई से बारिश पकड़ेगी रफ्तार, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून पर ब्रेक लग गया है. प्रदेश में पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.
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राजस्थान में मानसून पर ब्रेक लग गया है. मानसून के रुक जाने से एक बार फिर से लोगों को हल्की गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. लगातार हो रही बारिश से लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे.
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प्रदेश में पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई तथा पश्चिमी भाग मुख्यत: शुष्क रहा. सर्वाधिक बारिश 32.0 मिमी बसवा दौसा में दर्ज की गई.
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सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर तथा निम्नतम न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया. राज्य में आगामी दिनों पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियों में 19 जुलाई से बढ़ोतरी होने की संभावना है.
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20 से 21 जुलाई से राज्य के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्व के कुछ भाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. 21 से 22 जुलाई से राज्य के पश्चिमी व मध्य भागों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है.
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जुलाई के आखिरी सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मानसून बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है.
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मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है. विशेष रूप से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने तथा तेज हवाओं और आकाशीय बिजली के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है.