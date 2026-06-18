/राजस्थान में 18 जून को इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

राजस्थान में आज यानी 18 जून को मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है. प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, मेघगर्जन और बारिश देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी प्रदेश में सक्रिय हुए सिस्टम के असर से कई इलाकों में बारिश हो सकती है.

