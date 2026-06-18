/राजस्थान में 18 जून को इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

राजस्थान में आज यानी 18 जून को मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है. प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, मेघगर्जन और बारिश देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी प्रदेश में सक्रिय हुए सिस्टम के असर से कई इलाकों में बारिश हो सकती है.
1/7
Rajasthan Weather Update
प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, मेघगर्जन और बारिश दर्ज की जा सकती है. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होने के आसार हैं, जिससे भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल सकती है.
2/7
Rajasthan Weather Update
पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था. हालांकि अब मौसम में बदलाव होने से तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हो सकती है.
3/7
Rajasthan Weather Update
जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, झालावाड़, बारां और टोंक के साथ कई जिलों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.
4/7
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी तीन घंटों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी/घंटा, धूलभरी आंधी, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
5/7
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है. ऐसे में लोगों विशेष सतर्कता बरतने की सलाह मौसम विभाग ने दी है.
6/7
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और फलोदी जैसे जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है लेकिन कुछ स्थानों पर धूलभरी आंधी चल सकती है.
7/7
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग के मुताबिक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो रही हैं. आगामी दिनों में इन गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.