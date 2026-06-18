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राजस्थान के 15 जिलों में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम! भयंकर आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया है अलर्ट

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 18, 2026, 05:18 AM|Updated: Jun 18, 2026, 05:18 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी के अनुसार राज्य के कई जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. 

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मौसम विभाग ने उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार इन जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं.
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मौसम विभाग का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में हवा की गति लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. तेज हवाओं के साथ धूल उड़ने और दृश्यता प्रभावित होने की भी आशंका जताई गई है.
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इसके अलावा बिजली चमकने और गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. विशेष रूप से खुले मैदानों, खेतों और पेड़ों के नीचे खड़े लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है.
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विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में सक्रिय मौसमी प्रणाली के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है.
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पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई इलाकों में गर्मी और उमस का असर बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में बदलाव के चलते तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है.
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बारिश और तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि अचानक बदलते मौसम के कारण जनजीवन पर अस्थायी प्रभाव भी पड़ सकता है. मौसम विभाग ने किसानों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. जिन क्षेत्रों में फसल कटाई या कृषि कार्य चल रहे हैं, वहां मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने को कहा गया है.
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तेज हवाओं और बारिश के कारण खेतों में रखी कृषि उपज को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं पशुपालकों को भी अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है.
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प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और बिजली कड़कने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रहें.
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वाहन चालकों को भी सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर आगे की चेतावनियां जारी की जाएंगी. ऐसे में प्रदेश के लोगों को अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहने और आधिकारिक मौसम अपडेट का पालन करने की सलाह दी गई है.
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