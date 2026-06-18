/राजस्थान के 15 जिलों में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम! भयंकर आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया है अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी के अनुसार राज्य के कई जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.