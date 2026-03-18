राजस्थान में मौसम ने बदल दी चाल! आंधी-बारिश और ओलावृष्टि के साथ चलेंगी तेज हवाएं

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राजस्थान में 18 मार्च 2026 को शाम के समय मौसम की स्थिति में बदलाव देखने को मिला. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के ताजा चेतावनी पत्र के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में तेज मेघगर्जन और आंधी-बारिश की संभावना जताई गई है.