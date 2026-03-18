राजस्थान में मौसम ने बदल दी चाल! आंधी-बारिश और ओलावृष्टि के साथ चलेंगी तेज हवाएं
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 18 मार्च 2026 को पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर, झुंझुनूं, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में तेज मेघगर्जन, आंधी-बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना. तेज हवा 20-40 kmph तक चल सकती है.
Published:Mar 18, 2026, 05:35 PM IST | Updated:Mar 18, 2026, 05:35 PM IST
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राजस्थान में 18 मार्च 2026 को शाम के समय मौसम की स्थिति में बदलाव देखने को मिला. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के ताजा चेतावनी पत्र के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में तेज मेघगर्जन और आंधी-बारिश की संभावना जताई गई है.
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विशेष रूप से बीकानेर, झुंझुनूं और आस-पास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने यहां ORANGE अलर्ट जारी किया है. तेज हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है.