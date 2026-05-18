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हीट स्ट्रोक से हैंग हुआ राजस्थान, भयंकर लू ने फलौदी से लेकर जैसलमेर समेत इन शहरों में मचाया हुड़दंग, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 18, 2026, 05:58 AM|Updated: May 18, 2026, 05:58 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. पश्चिमी जिलों में हीटवेव ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. फलौदी जैसे इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, जबकि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत अन्य शहरों में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है. 

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मौसम विभाग के अनुसार 18 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज धूप, लू और उच्च तापमान का सिलसिला जारी रहेगा. नौतपा (सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश) की शुरुआत 25 मई से होने जा रही है, जिसके चलते गर्मी और भी बढ़ने की आशंका है.
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आज 18 मई को फलौदी में अधिकतम तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम 28-30 डिग्री रहेगा. जोधपुर में 42-44 डिग्री, बाड़मेर और जैसलमेर में 44-45 डिग्री तक पारा चढ़ सकता है.
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जयपुर में दिन का तापमान 40-42 डिग्री के करीब रहेगा. उदयपुर में अपेक्षाकृत कम 38-40 डिग्री रहने की उम्मीद है, लेकिन रातें गर्म रहेंगी. पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव और सीवियर हीटवेव की स्थिति बनी हुई है. कुछ इलाकों में 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो धूल भरी आंधी ला सकती हैं, पर राहत देने वाली बारिश की संभावना कम है.
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मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में गर्मी सबसे ज्यादा सताएगी. फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जैसे क्षेत्रों में पिछले दिनों 45 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया गया. जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान में भी गर्मी बढ़ रही है, हालांकि कुछ जगहों पर हल्की धूल भरी हवाएं या छिटपुट बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है. लेकिन कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में लू का प्रकोप जारी है. लोग दोपहर 11 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बच रहे हैं.
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भीषण गर्मी में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और लू लगने का खतरा बढ़ गया है. चिकित्सकों की सलाह है कि खूब पानी पिएं, नारियल पानी, छाछ, लस्सी और फलों का सेवन बढ़ाएं. हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें, सिर ढककर निकलें और बच्चों-बुजुर्गों का खास ख्याल रखें. पशु-पक्षियों के लिए भी पानी के बर्तन रखें. किसान भाई खेतों में सिंचाई का समय सुबह-शाम रखें.
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नौतपा की अवधि 25 मई से 2 जून तक मानी जाती है. इस दौरान सूर्य की तपिश चरम पर होती है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में गर्मी ज्यादा होने पर अच्छी बारिश की उम्मीद बढ़ जाती है. मौसम विभाग भी मानसून के आगमन के संकेत दे रहा है, लेकिन फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है.
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प्रशासन ने हीटवेव को देखते हुए अलर्ट जारी किया है. स्कूलों में दोपहर की छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं, पानी की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है. जयपुर, जोधपुर जैसे शहरों में सड़कों पर पानी छिड़काव और छाया की व्यवस्था की जा रही है.
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18 मई को राजस्थान में आसमान साफ रहेगा, तेज धूप चमकेगी और गर्म हवाएं चलेगी. पश्चिमी भाग सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे. नागरिकों से अपील है कि सतर्क रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें. गर्मी अभी और बढ़ने वाली है, नौतपा के बाद ही कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है. IMD की नियमित अपडेट पर नजर रखें.
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