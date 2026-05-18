/हीट स्ट्रोक से हैंग हुआ राजस्थान, भयंकर लू ने फलौदी से लेकर जैसलमेर समेत इन शहरों में मचाया हुड़दंग, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?

Rajasthan Weather Update: राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. पश्चिमी जिलों में हीटवेव ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. फलौदी जैसे इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, जबकि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत अन्य शहरों में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है.