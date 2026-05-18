/राजस्थान में मौसम का कहर! धूलभरी आंधी और हीटवेव का डबल अटैक, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 18 मई 2026 को राजस्थान में भीषण गर्मी जारी रही. बाड़मेर में 45.4°C तापमान दर्ज हुआ. कई जिलों में हीटवेव, धूलभरी हवाएं और येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी. मौसम शुष्क रहेगा, अगले एक सप्ताह तक राहत की संभावना कम है. लोग गर्मी से परेशान रहेंगे.
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राजस्थान में 18 मई 2026 की शाम के बाद भी गर्मी का असर कम होता नजर नहीं आया. दिनभर झुलसाने वाली धूप के बाद शाम को भी कई जिलों में गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया. राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में दिनचर्या पर साफ असर देखने को मिला और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले.
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मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. सबसे ज्यादा गर्मी बाड़मेर में दर्ज की गई, जहां पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं सिरोही में न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दिन के साथ-साथ रातें भी अब गर्म महसूस होने लगी हैं.
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शाम के बाद भी कई इलाकों में गर्म हवाओं का असर जारी रहा. मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अगले कुछ दिनों तक राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क ही रहेगा. खासकर पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में हीटवेव चलने की संभावना बनी हुई है, जिससे गर्मी और बढ़ सकती है.
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इसके साथ ही अगले 4 से 5 दिनों तक कई जिलों में धूल भरी हवाओं का भी असर देखने को मिल सकता है. पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चलने का अनुमान है. इन हवाओं के कारण दृश्यता कम होने और लोगों को परेशानी होने की संभावना जताई गई है.
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मौसम विभाग ने कुछ जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट रखा गया है, जबकि बाकी जिलों में येलो अलर्ट के तहत सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. लोगों को खासकर दोपहर और शाम के समय बाहर निकलने से बचने के लिए कहा गया है.
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गर्मी के इस असर का सीधा प्रभाव आम जनजीवन पर भी दिखाई दे रहा है. दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है और पर्यटन स्थलों पर भी भीड़ कम हो गई है. लोग गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी, छाछ, जूस और अन्य ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं. कई लोग दिन में सिर और चेहरे को ढककर ही बाहर निकल रहे हैं.
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मौसम विभाग के अनुसार आने वाले एक सप्ताह तक राजस्थान में हालात ऐसे ही बने रहेंगे. हीटवेव, तेज गर्म हवाएं और शुष्क मौसम से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम को ध्यान में रखते हुए ही अपने दिन की योजना बनाने की सलाह दी गई है.