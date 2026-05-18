/राजस्थान में मौसम का कहर! धूलभरी आंधी और हीटवेव का डबल अटैक, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 18 मई 2026 को राजस्थान में भीषण गर्मी जारी रही. बाड़मेर में 45.4°C तापमान दर्ज हुआ. कई जिलों में हीटवेव, धूलभरी हवाएं और येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी. मौसम शुष्क रहेगा, अगले एक सप्ताह तक राहत की संभावना कम है. लोग गर्मी से परेशान रहेंगे.