राजस्थान में इस दिन विदा होगा मानसून! आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर अब आगामी 3-4 दिनों तक प्रदेश के कई शहरों में दिखाई देने वाला है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पूर्वी राजस्थान के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रह सकता है.