राजस्थान में इस दिन विदा होगा मानसून! आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून अभी पूरी तरह विदा नहीं हुआ है. प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर से बारिश देखने को मिल रही है. आज 18 सितंबर गुरुवार को कुछ जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
Published: Sep 18, 2025, 05:08 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 05:08 PM IST
Rajasthan Weather
राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर अब आगामी 3-4 दिनों तक प्रदेश के कई शहरों में दिखाई देने वाला है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पूर्वी राजस्थान के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रह सकता है.
Rajasthan Weather
मौसम विभाग ने कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, अलवर, बांसवाड़ा और दौसा जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.