Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान के इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है.  मौसम विभाग का कहना है कि 18 सितंबर को प्रदेश में बादल छाए रहेंगे. साथ ही  पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज बारिश होने के आसार हैं. जाने मौसम का ताजा अपडेट. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 18, 2025, 12:50 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 01:49 PM IST
1/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/7
राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव हो रहा है, जिसका प्रभाव आगामी 3-4 दिनों में देखा जा सकता है. ऐसे में प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है.
2/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/7
मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है, जिनमें करौली, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा और धौलपुर शामिल हैं. इसके साथ ही बीकानेर संभाग में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.