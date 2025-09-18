राजस्थान के इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि 18 सितंबर को प्रदेश में बादल छाए रहेंगे. साथ ही पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज बारिश होने के आसार हैं. जाने मौसम का ताजा अपडेट.
राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव हो रहा है, जिसका प्रभाव आगामी 3-4 दिनों में देखा जा सकता है. ऐसे में प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है.
मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है, जिनमें करौली, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा और धौलपुर शामिल हैं. इसके साथ ही बीकानेर संभाग में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.