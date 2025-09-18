Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि 18 सितंबर को प्रदेश में बादल छाए रहेंगे. साथ ही पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज बारिश होने के आसार हैं. जाने मौसम का ताजा अपडेट.