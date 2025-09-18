Zee Rajasthan
Rajasthan Weather Update: कोटा, उदयपुर-भरतपुर समेत इन 3 शहरों के लिए बारिश का अलर्ट, पढ़ें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभागों में बारिश की संभावना बढ़ गई है. मौसम विभाग ने 18 सितंबर से आगामी दिनों में इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा, मेघगर्जन के साथ बौछारें गिरने का अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 18, 2025, 06:01 AM IST | Updated: Sep 18, 2025, 06:01 AM IST
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों में मिला-जुला रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आगामी दिनों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा. इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना न के बराबर है.
Rajasthan Weather Update

गर्मी व उमस का प्रभाव बना रह सकता है. दूसरी ओर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में अगले 3-4 दिनों तक कुछ छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि शेष हिस्सों में मौसम शुष्क ही रहेगा.