Rajasthan Weather Update: कोटा, उदयपुर-भरतपुर समेत इन 3 शहरों के लिए बारिश का अलर्ट, पढ़ें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभागों में बारिश की संभावना बढ़ गई है. मौसम विभाग ने 18 सितंबर से आगामी दिनों में इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा, मेघगर्जन के साथ बौछारें गिरने का अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है.