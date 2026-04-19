/राजस्थान में गर्मी का कहर! 42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Published: Apr 19, 2026, 05:51 PM | Updated: Apr 19, 2026, 05:51 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं.