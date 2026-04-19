/राजस्थान में गर्मी का कहर! 42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं.
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राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद बीते दिनों मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला, लेकिन आज रविवार 19 अप्रैल को राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा.
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प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं. राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस चूरू में तथा न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर सीकर में दर्ज किया गया.
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आज पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं मेघ गर्जन वज्रपात होने की संभावना है. आगामी चार से पांच दिनों में राज्य में कहीं-कहीं उष्ण लहर चलने की संभावना है.
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राज्य के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में हीटवेव का स्पष्ट प्रभाव देखा जा रहा है, जहां तापमान 41 से 43 डिग्री के बीच बना हुआ है. राजधानी जयपुर में दिन और रात दोनों समय गर्मी का असर बना हुआ है.
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मौसम विभाग ने चूरू, झुंझुनूं, हनुमानगढ़ और अलवर जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है. इससे मौसम में अस्थायी राहत मिल सकती है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले 4 से 5 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है. तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, जिससे लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने होंगे.