/अब अंगारे की तरह धधकेगा राजस्थान, भीषण लू के साथ चुभती-जलती गर्मी का होगा अटैक, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान अब अंगारे की तरह धधकने वाला है. भीषण लू के साथ चुभती-जलती गर्मी का तीव्र हमला होने की पूरी संभावना है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के असर कम होने के बाद राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने जा रहा है. इससे दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे गर्मी और अधिक तीखी महसूस होगी.

