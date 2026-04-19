/अब अंगारे की तरह धधकेगा राजस्थान, भीषण लू के साथ चुभती-जलती गर्मी का होगा अटैक, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान अब अंगारे की तरह धधकने वाला है. भीषण लू के साथ चुभती-जलती गर्मी का तीव्र हमला होने की पूरी संभावना है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के असर कम होने के बाद राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने जा रहा है. इससे दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे गर्मी और अधिक तीखी महसूस होगी.
1/11
शनिवार 18 अप्रैल को राजस्थान के अधिकांश इलाकों में बादलों की आवाजाही कम रहने की उम्मीद है. व्यापक स्तर पर बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं, हालांकि कुछ छिटपुट स्थानों पर हल्का मौसमी बदलाव संभव है. विशेष रूप से पश्चिमी और उत्तरी जिलों में हीटवेव की स्थिति साफ तौर पर बनी हुई है. यहां तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है, जो सामान्य से काफी ऊपर है. पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर में गर्मी अपने चरम पर है. इन क्षेत्रों में पारा लगातार 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, जिससे लू जैसे हालात पैदा हो गए हैं. लोग दोपहर में घर से बाहर निकलने से भी बच रहे हैं.
2/11
आज प्रदेश के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. ये हवाएं कुछ हद तक गर्मी से राहत दे सकती हैं, लेकिन साथ ही धूल भरी आंधी का खतरा भी मंडरा रहा है. धूल की वजह से विजिबिलिटी कम हो सकती है और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों को परेशानी बढ़ सकती है. राजधानी जयपुर में भी दिन और रात दोनों समय गर्मी का सितम जारी है. यहां दिन का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है और रातें भी असामान्य रूप से गर्म महसूस हो रही हैं.
3/11
मौसम विभाग ने चूरू, झुंझुनूं, हनुमानगढ़ और अलवर जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है. अगर यह बारिश हुई तो स्थानीय स्तर पर थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन यह राहत अस्थायी होगी. पूर्वी राजस्थान में भी तापमान सामान्य से ऊपर है और गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है. स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतनी होगी.
4/11
भीषण गर्मी से बचाव के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं. लोगों को दिन के 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए. खूब सारा पानी पीना, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनना, सिर को ढककर रखना और इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय पदार्थों का सेवन करना जरूरी है.
5/11
बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों पर गर्मी का सबसे ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए. किसानों को भी अपनी फसलों की सिंचाई का समय सुबह या शाम का रखना चाहिए, ताकि पानी का वाष्पीकरण कम हो.
6/11
राजस्थान की इस भीषण गर्मी ने पूरे देश का ध्यान खींचा है. अप्रैल महीने में इतनी तेज गर्मी असामान्य नहीं है, लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद शुष्क हवाओं ने स्थिति और बिगाड़ दी है.
7/11
मौसम विभाग लगातार निगरानी रख रहा है और समय-समय पर अलर्ट जारी कर रहा है. अगर आप राजस्थान के किसी भी जिले में हैं, तो लोकल मौसम ऐप या IMD की वेबसाइट पर नियमित अपडेट चेक करते रहें.
8/11
कुल मिलाकर, राजस्थान में गर्मी का प्रकोप अब और तेज होने वाला है.
9/11
अंगारे की तरह धधकते तापमान और लू की चुभन से निपटने के लिए हर कोई तैयार रहे.
10/11
हल्की बारिश की उम्मीद कुछ जिलों में है, लेकिन बड़े स्तर पर राहत की कोई संभावना नहीं दिख रही.
11/11
गर्मी से बचाव के उपाय अपनाकर ही इस मौसम का सामना किया जा सकता है.