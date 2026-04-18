/जयपुर, झुंझुनू, सीकर से लेकर हनुमानगढ़, अलवर में आज आफत की बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के जयपुर सहित कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. (IMD) के मेटियोरोलॉजिकल सेंटर जयपुर द्वारा चेतावनी (Nowcast Warning) के अनुसार, येलो कोड के तहत जयपुर, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, अलवर जिला और आमास के कुछ क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा की संभावना है. साथ ही इन इलाकों में विजली गिरने और कहीं-कहीं तेज हवाओं (30-40 किलोमीटर प्रति घंटा) चलने की भी आशंका जताई गई है.

