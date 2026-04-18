/जयपुर, झुंझुनू, सीकर से लेकर हनुमानगढ़, अलवर में आज आफत की बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के जयपुर सहित कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. (IMD) के मेटियोरोलॉजिकल सेंटर जयपुर द्वारा चेतावनी (Nowcast Warning) के अनुसार, येलो कोड के तहत जयपुर, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, अलवर जिला और आमास के कुछ क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा की संभावना है. साथ ही इन इलाकों में विजली गिरने और कहीं-कहीं तेज हवाओं (30-40 किलोमीटर प्रति घंटा) चलने की भी आशंका जताई गई है.
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मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और अचानक मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है. ऐसी स्थिति में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि विजली गिरने की घटनाएं जान-माल को नुकसान पहुंचा सकती हैं.
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खासकर खुले में काम करने वाले किसान, मजदूर और पशुपालक को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए. मौसम विभाग ने साफ साफ सलाह दी है कि मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लें, पेड़ों के नीचे खड़े न हों और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें.
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यह येलो अलर्ट इसलिए जारी किया गया है क्योंकि इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जो फसलों के लिए फायदेमंद हो सकती है लेकिन अचानक तेज हवाओं और विजली के कारण कुछ जोखिम भी पैदा कर सकती है.
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राजस्थान में अप्रैल महीने में आमतौर पर गर्मी बढ़ने लगती है, लेकिन कभी-कभी पश्चिमी विक्षोभ या स्थानीय मौसमी सिस्टम के प्रभाव से ऐसी बारिश वाली घटनाएं देखी जाती हैं. इस बार भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है.
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जयपुर शहर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को इस चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए. अगर बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर सकता है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है.
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दोपहिया वाहन चलाने वालों को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि गीली सड़कों पर फिसलन का खतरा रहता है. साथ ही बिजली विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहना चाहिए ताकि किसी भी विद्युत तार टूटने या शॉर्ट सर्किट की घटना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.
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मौसम विभाग की वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/jaipur/ पर जाकर लोग इस चेतावनी की अधिक जानकारी और अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. विभाग ने कहा है कि यह चेतावनी समय-समय पर अपडेट की जा सकती है, इसलिए नियमित रूप से चेक करते रहें.
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इस मौसम परिवर्तन का किसानों पर भी प्रभाव पड़ सकता है. जो किसान रबी फसलों की कटाई कर रहे हैं या जिनकी फसलें खेतों में पड़ी हैं, उन्हें बारिश से बचाव के उपाय करने चाहिए. बारिश के साथ तेज हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. पशुओं को भी खुले में न छोड़ें, उन्हें सुरक्षित शेड में रखें.
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शहर के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भी घर से निकलते समय छाता या रेनकोट साथ रखना चाहिए. बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि चार्जिंग के दौरान विजली गिरने से दुर्घटना हो सकती है.
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कुल मिलाकर, राजस्थान के इन जिलों में आज शाम और रात के समय मौसम अचानक बदल सकता है. हल्की बारिश लोगों को गर्मी से राहत देगी, लेकिन सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी. मौसम विभाग की सलाह के अनुसार सभी नागरिक सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें. यदि कोई आपात स्थिति हो तो स्थानीय प्रशासन या आपातकालीन नंबरों पर संपर्क करें.
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राजस्थान के अन्य जिलों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन जयपुर संभाग के इन क्षेत्रों में विशेष रूप से येलो अलर्ट सक्रिय है. लोग सोशल मीडिया और समाचार चैनलों के माध्यम से भी नवीनतम अपडेट लेते रहें.