राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Aug 19, 2025, 17:08 IST | Updated: Aug 19, 2025, 17:08 IST
राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है. मानसून के सक्रिय होने से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की जा रही है. आज यानी 19 अगस्त को प्रदेश में मौसम सुहाना रहने की संभावना है.
वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है. प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. प्रदेश के लगभग हर जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है.