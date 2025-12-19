राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी! फतेहपुर में लुढ़का पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Published: Dec 19, 2025, 05:34 PM IST | Updated: Dec 19, 2025, 05:34 PM IST
Rajasthan Weather
राजस्थान में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया. बाड़मेर में तापमान 31.5 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं प्रदेश में न्यूनतम तापमान नागौर में दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान नागौर में 4.4 डिग्री दर्ज किया गया.
Rajasthan Weather
मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 31.5 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर में 4 डिग्री दर्ज किया गया. आज भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कहीं-कहीं कोहरा दर्ज किया गया है.