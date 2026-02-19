राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी!

2/7

मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी गुरुवार को मौसम साफ रहेगा लेकिन शुक्रवार यानी 20 फरवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है. विभाग विभाग के अनुसार, इस सिस्टम के एक्टिव होने से प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज हो सकती है.