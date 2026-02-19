Zee Rajasthan
राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के मौसम में एक बार पलट सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से फिर से बारिश हो सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Feb 19, 2026, 05:22 PM IST | Updated:Feb 19, 2026, 05:22 PM IST
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश के बाद मौसम एक बार फिर पलट गया है. बीते दिन जयपुर, नागौर और सीकर समेत कई जिलों में भारी ओलावृष्टि और बारिश हुई, जिसके बाद मौसम ने पलटी मारी और सर्दी की वापस एंट्री हुई.
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी गुरुवार को मौसम साफ रहेगा लेकिन शुक्रवार यानी 20 फरवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है. विभाग विभाग के अनुसार, इस सिस्टम के एक्टिव होने से प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज हो सकती है.