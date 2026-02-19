राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी!

Published:Feb 19, 2026, 05:22 PM IST | Updated:Feb 19, 2026, 05:22 PM IST
Rajasthan Weather Update
राजस्थान में बारिश के बाद मौसम एक बार फिर पलट गया है. बीते दिन जयपुर, नागौर और सीकर समेत कई जिलों में भारी ओलावृष्टि और बारिश हुई, जिसके बाद मौसम ने पलटी मारी और सर्दी की वापस एंट्री हुई.
मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी गुरुवार को मौसम साफ रहेगा लेकिन शुक्रवार यानी 20 फरवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है. विभाग विभाग के अनुसार, इस सिस्टम के एक्टिव होने से प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज हो सकती है.