राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी जारी है,माउंट आबू में पारा पहुंचा 0.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

1/7

राजस्थान इन दिनों भीषण शीतलहर (Cold Wave) के चपेट में आ गया है. उत्तर भारत की पहाड़ियों से टकराकर आ रही बर्फीली हवाओं ने मरुधरा के मैदानी और रेतीले इलाकों के तापमान को शून्य डिग्री तक पहुंचा दिया है. वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में पारा जमाव बिंदु के बेहद करीब पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है.