राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी जारी है,माउंट आबू में पारा पहुंचा 0.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 0.6°C तापमान के साथ माउंट आबू सबसे ठंडा रहा. श्रीगंगानगर, बाड़मेर और कोटा में भी पारा 3 डिग्री के आसपास बना है. वहीं घने कोहरे और शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित है, अगले 2 दिनों तक राहत की उम्मीद कम है.
Published: Jan 19, 2026, 09:46 AM IST | Updated: Jan 19, 2026, 09:48 AM IST
राजस्थान इन दिनों भीषण शीतलहर (Cold Wave) के चपेट में आ गया है. उत्तर भारत की पहाड़ियों से टकराकर आ रही बर्फीली हवाओं ने मरुधरा के मैदानी और रेतीले इलाकों के तापमान को शून्य डिग्री तक पहुंचा दिया है. वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में पारा जमाव बिंदु के बेहद करीब पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है.
मौसम विभाग (IMD जयपुर) की 18 जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू आज सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 0.6°C पर पहुंच गया.