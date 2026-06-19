/राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेता नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवाएं, मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. मौसम विभाग ने राज्य के 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.