/राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेता नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र द्वारा जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवाएं, मेघगर्जन, वज्रपात और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. मौसम विभाग ने राज्य के 21 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
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मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के मुताबिक सीकर, झुंझुनूं, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, जयपुर, अजमेर, डीडवाना-कुचामन, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, डीग, बीकानेर, नागौर, चूरू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है. इसके साथ ही मेघगर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है.
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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. कई इलाकों में धूलभरी आंधी के साथ मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है. सुबह से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं खतरा भी पैदा कर सकती हैं.
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जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और झुंझुनूं जैसे जिलों में मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले स्थानों पर मौजूद लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है.
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मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से कहा है कि मेघगर्जन और बिजली चमकने के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. खुले मैदानों, खेतों और ऊंचे स्थानों पर अनावश्यक रूप से न रुकें. बिजली से चलने वाले उपकरणों और धातु की वस्तुओं से दूरी बनाए रखें. इसके अलावा बारिश और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित भवनों में शरण लेने की सलाह दी गई है.
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मौसम विभाग के अनुसार यह चेतावनी अगले तीन घंटों के लिए प्रभावी है. विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई क्षेत्रों में अचानक मौसम बदल सकता है.
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ऐसे में लोगों को मौसम विभाग द्वारा जारी अपडेट्स पर नजर बनाए रखने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है.
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राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है.