Rajasthan Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के असर से 19 जून 2026 को राजस्थान के कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और बारिश का अलर्ट जारी है. ऑरेंज और येलो अलर्ट के तहत तेज हवाएं, ओलावृष्टि और मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. अगले 48 घंटे मौसम सक्रिय रहेगा.