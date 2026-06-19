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राजस्थान में बारिश के कहर से भीगेगा कोना-कोना! 28 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 19, 2026, 06:00 PM|Updated: Jun 19, 2026, 06:00 PM

Rajasthan Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के असर से 19 जून 2026 को राजस्थान के कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और बारिश का अलर्ट जारी है. ऑरेंज और येलो अलर्ट के तहत तेज हवाएं, ओलावृष्टि और मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. अगले 48 घंटे मौसम सक्रिय रहेगा.

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Rajasthan Weather Update

राजस्थान में शुक्रवार 19 जून 2026 की शाम होते-होते मौसम ने फिर करवट ले ली. पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है और मौसम विभाग ने कई इलाकों में गरज-चमक, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. खासकर पूर्वी राजस्थान के जिलों में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है. कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.
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मौसम विभाग ने नागौर, डीडवाना-कुचामन, ब्यावर, अजमेर, भीलवाड़ा, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कुछ स्थानों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ धूलभरी आंधी, ओलावृष्टि, तेज मेघगर्जन और मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.
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वहीं अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, राजसमंद, उदयपुर, डीग, खैरथल-तिजारा और झुंझुनूं जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. साथ ही गरज-चमक, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. लोगों को खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.
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पिछले 24 घंटों की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम सक्रिय रहा. पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ हल्की से भारी बारिश देखने को मिली. सबसे ज्यादा 85 मिमी बारिश श्रीगंगानगर जिले के श्रीविजयनगर क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई.
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तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला. राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस पिलानी, झुंझुनूं और सीकर में रिकॉर्ड किया गया. बारिश और बादलों की वजह से कई जिलों में गर्मी से राहत महसूस की गई.
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मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में मौसम काफी सक्रिय रहेगा. इन क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है. जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है.
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20 जून 2026 को भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का यही मिजाज बने रहने की संभावना है. जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, शेखावाटी और अजमेर संभाग में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. हालांकि दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है. अगले एक-दो दिन तक राजस्थान में आंधी, बारिश और मेघगर्जन का दौर जारी रहने के आसार हैं.
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