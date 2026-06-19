/राजस्थान में प्री-मानसून की एंट्री! इन 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Published: Jun 19, 2026, 12:34 PM | Updated: Jun 19, 2026, 12:34 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.