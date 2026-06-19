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राजस्थान में प्री-मानसून की एंट्री! इन 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Edited byAman Singh
Published: Jun 19, 2026, 12:34 PM|Updated: Jun 19, 2026, 12:34 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

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राजस्थान में प्री-मानसून की एंट्री हो चुकी है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बारिश दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान में एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश दर्ज की गई है. सर्वाधिक बारिश श्रीविजयनगर, श्रीगंगानगर में 85 मिमी दर्ज की गई.
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पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 48 घंटों में बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघगर्जन, आंधी (60-70 Kmph) के साथ कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है. इस दौरान जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की से मध्यम आंधी बारिश होने की संभावना है.
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बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 21 से 24 जून को भी मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. हालांकि, दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है.
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बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन आंधी (50-70 KMPH) बारिश की गतिविधियां आगामी 4 से 5 दिन जारी रहने की संभावना है.
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मौसम विभाग ने आज बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, उदयपुर, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 KMPH), वज्रपात तथा हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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