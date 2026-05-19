/राजस्थान में आज गर्मी का महाटॉर्चर, 43°C तापमान के साथ चलेगी लू, अगले कुछ दिन नहीं मिलेगी राहत

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है. बाड़मेर में तापमान 45.4°C पहुंच गया, जबकि 19 जिलों में हीटवेव अलर्ट जारी है. अगले 5 दिनों तक धूलभरी आंधी और गर्म हवाओं का असर रहेगा, वहीं मई के अंत में प्री-मानसून बारिश से राहत मिल सकती है.

