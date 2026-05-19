/राजस्थान में आज गर्मी का महाटॉर्चर, 43°C तापमान के साथ चलेगी लू, अगले कुछ दिन नहीं मिलेगी राहत

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है. बाड़मेर में तापमान 45.4°C पहुंच गया, जबकि 19 जिलों में हीटवेव अलर्ट जारी है. अगले 5 दिनों तक धूलभरी आंधी और गर्म हवाओं का असर रहेगा, वहीं मई के अंत में प्री-मानसून बारिश से राहत मिल सकती है.
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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मई की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपना असर तेज कर दिया है. मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी के अनुसार राज्य के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले चार से पांच दिनों तक 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में आने वाले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है. लगातार बढ़ती गर्मी और सूखे मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.
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मौसम विभाग ने 19 मई के लिए राजस्थान के 19 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि इन जिलों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में तेज गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है.
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पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. इस दौरान बाड़मेर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. भीषण गर्मी के कारण दिन के समय सड़कें सुनसान नजर आने लगी हैं और आमजन को गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है.
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राजधानी जयपुर में भी गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है. यहां दिन के साथ-साथ रातें भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं. रविवार को जयपुर का अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब एक डिग्री ज्यादा है. बीते 24 घंटों में दिन के तापमान में 1.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जबकि रात के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया.
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मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी मानसून अंडमान सागर से आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच चुका है. इसके प्रभाव से मेवाड़, वागड़ और आसपास के इलाकों में 28 मई के बाद प्री-मानसून बारिश की संभावना बन रही है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि महीने के आखिर तक बारिश शुरू होने पर लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है. फिलहाल प्रदेश में गर्म और शुष्क मौसम बने रहने के आसार हैं.