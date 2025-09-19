राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

2/6

मानसून की सक्रियता देखते हुए मौसम विभाग जयपुर ने आज 19 सितंबर को कई जिलों में बारिश की अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलो में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक दो दौर भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.