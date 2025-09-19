Zee Rajasthan
राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है. मानसून के सक्रियता देखते हुए मौसम विभाग जयपुर ने आज 19 सितंबर को कई जिलों में बारिश की अलर्ट जारी किया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Sep 19, 2025, 05:12 PM IST | Updated: Sep 19, 2025, 05:12 PM IST
Rajasthan Weather

राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है. मानसून की अभी पूरी तरह से विदाई नहीं हुई है. प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर से बारिश देखने को मिल रही है.
Rajasthan Weather

मानसून की सक्रियता देखते हुए मौसम विभाग जयपुर ने आज 19 सितंबर को कई जिलों में बारिश की अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलो में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक दो दौर भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.