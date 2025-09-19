राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

Published: Sep 19, 2025, 05:12 PM IST | Updated: Sep 19, 2025, 05:12 PM IST
Rajasthan Weather
राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है. मानसून की अभी पूरी तरह से विदाई नहीं हुई है. प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर से बारिश देखने को मिल रही है.
2/6
मानसून की सक्रियता देखते हुए मौसम विभाग जयपुर ने आज 19 सितंबर को कई जिलों में बारिश की अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलो में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और एक दो दौर भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.