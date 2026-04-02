राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

Published:Apr 02, 2026, 04:37 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 04:37 PM IST
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Rajasthan Weather
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राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग के अनुसार, मजबूत पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटों में राजस्थान के कुछ भागों में सक्रिय होगा. इसके असर से आज 2 अप्रैल को दोपहर बाद पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में मेघ गर्जन आंधी के साथ बारिश के रूप में शुरू होगा.
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मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. जिसमें जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं.