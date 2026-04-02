राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

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राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग के अनुसार, मजबूत पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटों में राजस्थान के कुछ भागों में सक्रिय होगा. इसके असर से आज 2 अप्रैल को दोपहर बाद पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में मेघ गर्जन आंधी के साथ बारिश के रूप में शुरू होगा.