राजस्थान के इन इलाकों में आगामी 72 घंटे तक तेज शीतलहर की चेतावनी, दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में दिसंबर शुरू होते ही कड़ाके की सर्दी का असर शुरू हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 72 घंटे तक झुंझुनूं, चूरू और सीकर में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.