राजस्थान के इन इलाकों में आगामी 72 घंटे तक तेज शीतलहर की चेतावनी, दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में दिसंबर शुरू होते ही कड़ाके की सर्दी का असर शुरू हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 72 घंटे तक झुंझुनूं, चूरू और सीकर में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 

Published: Dec 02, 2025, 12:35 PM IST | Updated: Dec 02, 2025, 12:35 PM IST
राजस्थान के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब प्रदेश में दिसंबर शुरू होते ही तेज सर्दी का असर देखने को मिल रहा है. आज सुबह से ही प्रदेश में शीतलहर के साथ धुंध नजर आई.
वहीं, अल सुबह सीकर में घना कोहरा छाया रहा. ऐसे में कई इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही. शेखावाटी के इलाकों के साथ अलवर में भी कोहरे छाया रहा. IMD के अनुसार, राज्य में इस बार दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है.