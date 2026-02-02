Zee Rajasthan
राजस्थान में फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, 5 जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 2 फरवरी को मौसम बदलने के आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी जिलों में अजमेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Feb 02, 2026, 12:45 PM IST | Updated: Feb 02, 2026, 12:45 PM IST
राजस्थान के पूर्वी जिलों में अजमेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. साथ ही कई जगहों पर घना कोहरा छाया रह सकता है जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं.
अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो राज्य के दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है. सर्वाधिक बारिश भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में 13 मिमी दर्ज की गई.