राजस्थान में फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, 5 जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 2 फरवरी को मौसम बदलने के आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी जिलों में अजमेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.