/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से मानसून एक्टिव, इन संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 2 जुलाई से राजस्थान का मौसम बदलने वाला है. IMD ने जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है. कुछ इलाकों में 50 से 60 Kmph की तेज हवाएं और भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है.
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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की गतिविधियां अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 2 जुलाई से राज्य के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. खास तौर पर दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है. वहीं कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश और कहीं कहीं भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है.
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मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई से उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की प्रबल संभावना है. इसके बाद 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच राज्य के और भी कई इलाकों में बारिश का दायरा बढ़ सकता है.
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इस दौरान विशेष रूप से कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को मौसम के बदलते हालात पर नजर रखने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है.
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आईएमडी के अनुसार कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है. इसके साथ बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है.
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वहीं जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है.
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अब तक अपेक्षाकृत शुष्क बने पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में 3 से 4 जुलाई के दौरान आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं.
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इसके बाद 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है. इससे लंबे समय से गर्मी और उमस का सामना कर रहे लोगों को राहत मिल सकती है.
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जयपुर मौसम केंद्र ने 2 जुलाई सुबह जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी में जयपुर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटपूतली बहरोड़ और बूंदी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कहीं कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन, बिजली चमकने, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
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इसके अलावा पाली, राजसमंद, कोटा, बारां, झालावाड़, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नागौर और डीडवाना कुचामन सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.
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मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है. आंधी और बिजली चमकने के समय पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. कच्चे और कमजोर निर्माण वाले स्थानों से दूर रहें. तेज हवा और बारिश के दौरान सुरक्षित भवन में शरण लें. किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को भी मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है.
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मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार 2 जुलाई से 6 जुलाई के बीच राजस्थान के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान में बारिश का असर अधिक देखने को मिल सकता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम धीरे धीरे बदलने के संकेत हैं. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करते हुए सतर्क रहने की जरूरत है.