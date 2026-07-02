/Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज से मानसून एक्टिव, इन संभागों में झमाझम बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 2 जुलाई से राजस्थान का मौसम बदलने वाला है. IMD ने जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है. कुछ इलाकों में 50 से 60 Kmph की तेज हवाएं और भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है.

