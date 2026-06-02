/अलवर, भरतपुर, दौसा समेत इन 14 जिलों में मौसम का कहर, IMD ने जारी किया ऑरेंज-यलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और धौलपुर में 60-80 किमी/घंटा की तेज हवाएं, आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने राज्य के कुछ जिलों के लिए तत्काल मौसम चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार अगले तीन घंटों के दौरान कई इलाकों में तेज मेघगर्जन, बिजली चमकने, धूलभरी आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.
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मौसम विभाग की ओर से जारी नाउकास्ट चेतावनी के अनुसार अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और धौलपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर धूलभरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि तथा हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है.
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वहीं जालोर, सिरोही, उदयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, फलौदी और जोधपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में भी मौसम के सक्रिय रहने के संकेत हैं. विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर की मेघगर्जन गतिविधियां हो सकती हैं. साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है.
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मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में संभावित प्रभावों को लेकर भी आगाह किया है. तेज हवाओं और आंधी के कारण पेड़ों की बड़ी शाखाएं टूट सकती हैं. बिजली के खंभों और अन्य कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका है. इसके अलावा कच्चे घरों और अस्थायी ढांचों पर भी मौसम का असर पड़ सकता है. विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि वज्रपात की घटनाएं जान-माल के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, जबकि ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है.
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लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने कई जरूरी सुझाव भी जारी किए हैं. खराब मौसम के दौरान लोगों को पेड़ों और कमजोर संरचनाओं के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है. मेघगर्जन के समय खुले स्थानों से दूर रहने और सुरक्षित भवनों में शरण लेने की अपील की गई है. इसके अलावा बिजली से चलने वाले उपकरणों के प्लग निकालने तथा धातु की वस्तुओं के संपर्क से बचने की भी सलाह दी गई है.
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मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है.
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अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, जयपुर क्षेत्र में बादल और हल्की बारिश के संकेत हैं. कोटा और अलवर में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. उदयपुर संभाग में प्री-मानसून गतिविधियां बढ़ सकती हैं. जोधपुर क्षेत्र में तेज हवाएं और धूलभरी आंधी की आशंका है. कुछ इलाकों में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट संभव है. मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर भी चेतावनी जारी की है.
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विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने और मौसम विभाग के अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है. किसानों को भी फसलों और कृषि उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है.