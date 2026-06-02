/अलवर, भरतपुर, दौसा समेत इन 14 जिलों में मौसम का कहर, IMD ने जारी किया ऑरेंज-यलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और धौलपुर में 60-80 किमी/घंटा की तेज हवाएं, आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

