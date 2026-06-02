/राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी-बारिश का दौर जारी है. कई जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी है. 3 जून को भी तेज हवा, मेघगर्जन और बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत बनी रहेगी और तापमान 43°C से नीचे रहने के आसार हैं.
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राजस्थान में 2 जून 2026 की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. दिनभर कई इलाकों में धूप और उमस रही, लेकिन शाम ढलते ही कई जिलों में बादल छाने लगे और आंधी-बारिश का असर देखने को मिला. मौसम विभाग के मुताबिक यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और आसपास बने परिसंचरण तंत्र की वजह से हो रहा है.
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पिछले 24 घंटे के मौसम पर नजर डालें तो पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. कुछ स्थानों पर तो भारी बारिश भी हुई. वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कई इलाकों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली.
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सबसे ज्यादा बारिश टोंक जिले के मालपुरा में दर्ज की गई, जहां 72 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई. तापमान की बात करें तो फलौदी में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जबकि उदयपुर के डबोक में न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
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मौसम विभाग का कहना है कि अभी उत्तर-पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक-एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय है. इसी वजह से आज भी कई संभागों में मौसम अस्थिर बना हुआ है और आंधी-बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है.
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आज शाम के बाद बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में तेज मेघगर्जन के साथ आंधी चलने का अनुमान है. यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि का भी येलो से लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
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इसी बीच मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि 3 और 4 जून को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. इसके असर से बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां फिर से तेज हो सकती हैं. कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिसके लिए रेड अलर्ट जैसी स्थिति बन सकती है.
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कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों तक राजस्थान में मौसम पूरी तरह बदलने वाला है. आंधी-बारिश के चलते तापमान में गिरावट बनी रहेगी और गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक हफ्ते तक अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहेगा और लोगों को हीटवेव से राहत मिलती रहेगी. 3 जून को भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादल, तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.