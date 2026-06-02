/राजस्थान में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी-बारिश का दौर जारी है. कई जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी है. 3 जून को भी तेज हवा, मेघगर्जन और बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत बनी रहेगी और तापमान 43°C से नीचे रहने के आसार हैं.