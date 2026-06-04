/राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में भयंकर आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update, 4th june: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने June 4, 2026 को जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी में राजस्थान के कई जिलों में तेज हवाओं और मध्यम से भारी वर्षा की संभावना जताई है.
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मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन घंटों के दौरान इन जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा होने और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है. खासकर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के जिलों में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने वाला है.
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ऑरेंज अलर्ट (अत्यधिक सतर्कता) जारी किए गए जिलों में बीकानेर, फतेहपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं. इन जिलों में 60-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर तेज़ आँधी और भारी बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं.
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येलो अलर्ट वाले जिलों में बूंदी, कोटा, करौली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर, टोंक आदि शामिल हैं. इन क्षेत्रों में 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने और मध्यम बारिश होने की आशंका है.
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ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में पेड़ उखड़ने, बिजली के खंभों के गिरने, खड़ी फसलों को नुकसान और यातायात बाधित होने की आशंका है. निचले इलाकों में जलभराव और कुछ जगहों पर फसल क्षति भी हो सकती है.
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सुझाए गए उपाय:मौसम विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें. खेतों में काम कर रहे किसानों और पशुपालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. बिजली के उपकरणों से दूर रहें और खड़े वाहनों को सुरक्षित स्थान पर पार्क करें. बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें.
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बोराड़ा, अराई रोड समेत कई इलाकों में पहले से ही बारिश शुरू हो चुकी है. किसानों को अपनी तैयार फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी जा रही है.
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मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और आवश्यकता पड़ने पर नई चेतावनी जारी की जाएगी. नागरिकों से अनुरोध है कि वे IMD की आधिकारिक वेबसाइट और “मौसम” ऐप पर लगातार अपडेट चेक करते रहें.