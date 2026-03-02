Rajasthan Weather: राजस्थान में बारिश? तुरंत पढ़ लो आज का वेदर अपडेट

2/8

पश्चिमी राजस्थान और शेखावाटी क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, जहां कई जगहों पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, साफ आसमान और शुष्क हवाओं के कारण धूप की तेजी बढ़ गई है, जिससे न केवल दिन बल्कि रात के तापमान में भी उछाल आया है. जयपुर, बाड़मेर और फलोदी जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान बढ़ने से रातों में भी हल्की गर्मी और उमस महसूस हो रही है.