Rajasthan Weather: राजस्थान में बारिश? तुरंत पढ़ लो आज का वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इस साल गर्मी ने अपेक्षा से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. मार्च महीने के आरंभ होते ही राज्य के ज्यादातर इलाकों में तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया. 

Published:Mar 02, 2026, 05:56 AM IST | Updated:Mar 02, 2026, 05:56 AM IST
रविवार को जयपुर सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई, जो आने वाले दिनों में भीषण गर्मी की ओर इशारा कर रही है.
पश्चिमी राजस्थान और शेखावाटी क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, जहां कई जगहों पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, साफ आसमान और शुष्क हवाओं के कारण धूप की तेजी बढ़ गई है, जिससे न केवल दिन बल्कि रात के तापमान में भी उछाल आया है. जयपुर, बाड़मेर और फलोदी जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान बढ़ने से रातों में भी हल्की गर्मी और उमस महसूस हो रही है.