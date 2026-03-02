राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी, एक सप्ताह तक शुष्क रहेगा Weather

1/6

राजस्थान में मौसम ने करवटी बदल ली है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है जो कि सामान्य से करीब 4.5 डिग्री ऊपर है.