राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी, एक सप्ताह तक शुष्क रहेगा Weather

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने करवटी बदल ली है. मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है.

Published:Mar 02, 2026, 05:27 PM IST | Updated:Mar 02, 2026, 05:27 PM IST
राजस्थान में मौसम ने करवटी बदल ली है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है जो कि सामान्य से करीब 4.5 डिग्री ऊपर है.
राजस्थान के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 3 से 6 डिग्री तक ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं. राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है जो कि सामान्य से करीब 4.5 डिग्री ऊपर है.