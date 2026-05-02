/राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच पलटी मारेगा मौसम, 6 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदल गया है. ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 6 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
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राजस्थान में बीते कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. मौसम विभाग ने सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर के बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट है.
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साथ ही पश्चिमी राजस्थान के हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, नागौर और फलौदी में बारिश और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.
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वहीं, कुछ इलाकों में हुई बारिश और ओलावृष्टि होने से तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है. बावजूद इसके बाड़मेर में पारा 44.6 डिग्री तक पहुंच गया है.
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इसके अलावा कई जिलों में पारा अभी भी 40 से 44 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही बना रह सकता है.
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इस दौरान दिन के वक्त तेज गर्मी और शाम के वक्त बादल छाने, तेज हवाएं चलने और बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके असर से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट आने की उम्मीद है.
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मौसम में बदलाव होने से लू से राहत मिल सकती है. हालांकि मौसम के इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि आंधी और बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है.