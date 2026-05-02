/राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच पलटी मारेगा मौसम, 6 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदल गया है. ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में 6 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.