/राजस्थान में अचानक बदला मौसम, जयपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि ऑरेंज-येलो अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 2 मई 2026 की शाम बाद राजस्थान में मौसम बदला. कई जिलों में आंधी, बारिश और मेघगर्जन हुआ. जयपुर में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाएं 60-80 किमी/घंटा तक चलीं. कई जिलों में येलो अलर्ट, तापमान 44°C से नीचे, हीटवेव से राहत.
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राजस्थान में 2 मई 2026 की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. दिनभर गर्मी के बाद अचानक कई इलाकों में आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो गईं. मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ का असर बताया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सक्रिय बना हुआ है.
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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है. कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. वहीं 4 मई के आसपास बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में इसका असर और ज्यादा तेज हो सकता है, जहां हवाओं की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
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इस बदलाव का असर तापमान पर भी देखने को मिल रहा है. आंधी और बारिश के चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है और आने वाले एक सप्ताह तक 44 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है. इससे लोगों को हीटवेव से काफी राहत मिलने के आसार हैं.
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राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां शाम के बाद अचानक मौसम बदल गया. तेज हवाओं के साथ धूलभरी आंधी चली और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. आसमान में घने बादल छाए रहे और बीच-बीच में मेघगर्जन भी सुनाई दी, जिससे मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आया.
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जयपुर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. इसके साथ ही वज्रपात और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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जयपुर के साथ-साथ सीकर और झुंझुनूं में भी ऑरेंज अलर्ट लागू है. वहीं बीकानेर, चूरू, नागौर, अलवर, दौसा और कोटा समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है.
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मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें और सुरक्षित जगह पर रहें. आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह बना रहने की संभावना है, इसलिए सतर्कता बरतना जरूरी है.