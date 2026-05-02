/राजस्थान में अचानक बदला मौसम, जयपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि ऑरेंज-येलो अलर्ट

Published: May 02, 2026, 08:34 PM | Updated: May 02, 2026, 08:34 PM

Rajasthan Weather Update: 2 मई 2026 की शाम बाद राजस्थान में मौसम बदला. कई जिलों में आंधी, बारिश और मेघगर्जन हुआ. जयपुर में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाएं 60-80 किमी/घंटा तक चलीं. कई जिलों में येलो अलर्ट, तापमान 44°C से नीचे, हीटवेव से राहत.