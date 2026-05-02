/राजस्थान में मौसम का तगड़ा U-टर्न, कई जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी, पढ़ें IMD अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है. IMD जयपुर ने 2 मई के लिए कई जिलों में 30-40 किमी/घंटा तेज हवाएं, आंधी, वज्रपात और हल्की-मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है. 4 सिस्टम एक्टिव होने से प्री-मानसून जैसी स्थिति बन रही है.

