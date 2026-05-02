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राजस्थान में मौसम का तगड़ा U-टर्न, कई जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी, पढ़ें IMD अपडेट

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 02, 2026, 06:12 AM|Updated: May 02, 2026, 06:12 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है. IMD जयपुर ने 2 मई के लिए कई जिलों में 30-40 किमी/घंटा तेज हवाएं, आंधी, वज्रपात और हल्की-मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है. 4 सिस्टम एक्टिव होने से प्री-मानसून जैसी स्थिति बन रही है.
 

Rajasthan Weather Update1/7
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बीच अब अचानक मौसम परिवर्तन की स्थिति बन रही है. मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने 2 मई के लिए चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली-बहरोड़, जयपुर, अजमेर, बूंदी, कोटा, बारां और भीलवाड़ा जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम स्तर की मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. इन हवाओं की गति लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है. इसके साथ ही धूलभरी आंधी, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है.
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मौसम विभाग ने विशेष रूप से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. मेघगर्जन के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने और सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की हिदायत दी गई है. वाहन चालकों को भी सतर्क रहने और तेज हवाओं तथा कम दृश्यता की स्थिति में धीमी गति से वाहन चलाने को कहा गया है. इसके अलावा, बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए घरों में बिजली के उपकरणों को अनप्लग करने और धातु की वस्तुओं या पानी के नल को छूने से बचने की सलाह दी गई है.
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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस बदलाव के पीछे आसमान में बन रहा एक जटिल 'चक्रव्यूह' जिम्मेदार है, जिसमें चार प्रमुख सिस्टम एक साथ सक्रिय हो गए हैं. पहला, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो उत्तर पाकिस्तान और कश्मीर के ऊपर समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है. दूसरा, पंजाब और आसपास के क्षेत्रों पर करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक इंड्यूस्ड सर्कुलेशन बना हुआ है. तीसरा, दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाओं का घेरा विकसित हुआ है, जो स्थानीय स्तर पर अस्थिरता बढ़ा रहा है. चौथा और महत्वपूर्ण घटक एक ट्रफ लाइन है, जो उत्तर पंजाब से दक्षिण-पश्चिम राजस्थान तक फैली हुई है और वातावरण में नमी को खींच रही है.
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बता दें कि इस अचानक बदलते मौसम का असर केवल तापमान तक सीमित नहीं रहेगा, इसका प्रभाव आम जनजीवन और कृषि गतिविधियों पर भी पड़ सकता है. स्कूलों और कॉलेजों में सुबह और शाम के समय होने वाली गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं. वहीं तेज हवाओं और बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने, सड़क यातायात में रुकावट आने और हवाई उड़ानों में देरी की संभावना भी बनी हुई है.
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प्रशासन ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित जिलों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैयार रखी गई हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके.
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शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है. तेज हवा चलने की स्थिति में बालकनी या छत पर रखी भारी वस्तुओं को सुरक्षित करना जरूरी है, किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके. साथ ही छोटे बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर सुरक्षित रखना बेहतर माना गया है.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, अगले 3 से 4 दिनों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर और जयपुर संभाग सहित कई जिलों में मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से लेकर नगालैंड तक फैली एक अन्य ट्रफ लाइन पूर्वी राजस्थान में नमी की मात्रा बढ़ा रही है, जिससे प्री-मानसून जैसी गतिविधियों को बल मिलेगा. इसका परिणाम यह होगा कि कहीं-कहीं तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं.
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