/राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश के कुछ जिलों में आज 2 मई को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज 2 मई को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
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पिछले 2-3 दिनों में राज्य के कुछ भागों में आंधी बारिश के प्रभाव से तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट दर्ज हुई है. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास 40 से 42 डिग्री दर्ज किए जा रहे हैं.
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मौसम विभाग ने आज 2 मई को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी तथा कोटपूतली बहरोड़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन/गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 kmph) तथा हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है.
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इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं (30-40 kmph) की संभावना है.
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राज्य में आगामी 2-3 दिन के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभाव से दोपहर बाद मेघगर्जन, तेज आंधी (40 50 kmph) व कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है.
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आंधी बारिश के प्रभाव से आगामी 2-3 दिन अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज होने व हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है. आगामी 1-2 दिन दक्षिण-पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री व शेष अधिकांश भागों में 40 से 43 डिग्री दर्ज होने की संभावना है.