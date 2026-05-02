/राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

Published: May 02, 2026, 05:03 PM | Updated: May 02, 2026, 05:03 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में हर दिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. प्रदेश के कुछ जिलों में आज 2 मई को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.