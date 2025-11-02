राजस्थान में एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट

1/7

मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी 2 नवंबर को उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है. जयपुर में मौसम साफ है और तापमान 28-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. हाल ही में राजस्थान के कई जिलों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है.