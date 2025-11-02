Zee Rajasthan
राजस्थान में एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बीते दिनों से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने आज यानी 2 नवंबर को उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में  बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 

Published: Nov 02, 2025, 12:51 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 12:51 PM IST
मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी 2 नवंबर को उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है. जयपुर में मौसम साफ है और तापमान 28-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. हाल ही में राजस्थान के कई जिलों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है.
मौसम विभाग का कहना है कि 3 नवंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना हो सकता है. जिससे कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, 4 नवंबर तक कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना