राजस्थान में इस दिन एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ! जानें मौसम का ताजा अपडेट

Published: Nov 02, 2025, 05:13 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 05:13 PM IST
राजस्थान में आज 2 नवंबर रविवार को उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्यत: शुष्क रहा.
मौसम विभाग के अनुसार, 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार पुनः जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में 3-4 नवंबर को मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है.