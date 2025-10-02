राजस्थान के 18 जिलों में तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें वेदर रिपोर्ट

Rajasthan Weather Update: 2 अक्टूबर 2025 की शाम राजस्थान में कई जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं तेज हवा (20-40 kmph) की संभावना है. जयपुर, कोटा, अजमेर और नागौर में आकाशीय बिजली और मौसम में बदलाव के लिए सतर्क रहने की सलाह.