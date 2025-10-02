Zee Rajasthan
राजस्थान के 18 जिलों में तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें वेदर रिपोर्ट

Rajasthan Weather Update: 2 अक्टूबर 2025 की शाम राजस्थान में कई जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं तेज हवा (20-40 kmph) की संभावना है. जयपुर, कोटा, अजमेर और नागौर में आकाशीय बिजली और मौसम में बदलाव के लिए सतर्क रहने की सलाह.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 02, 2025, 05:17 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 05:17 PM IST
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 2 अक्टूबर 2025 की शाम 5 बजे के बाद मौसम में कुछ बदलाव की संभावना जताई गई है. दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, नागौर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग ने एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा के भी संकेत दिए हैं. इस दौरान तेज सतही हवा की गति लगभग 30-40 किमी प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है.