Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अप्रैल में ही भीषण गर्मी का कहर जारी है. कई जिलों में तापमान 42°C पार पहुंच गया है और 20 से 23 अप्रैल तक लू चलने की चेतावनी है. हल्की बारिश की संभावना के बावजूद गर्मी से राहत मिलने के आसार बेहद कम हैं.

