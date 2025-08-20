राजस्थान के 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है. बीते दिन मंगलवार यानी 19 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई. ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य के 23 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है.