राजस्थान के 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है. बीते दिन मंगलवार यानी 19 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई. ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य के 23 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है.
Published: Aug 20, 2025, 12:33 IST | Updated: Aug 20, 2025, 12:33 IST
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग ने प्रदेश के 23 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें जयपुर, चूरू, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, दौसा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, भरतपुर, अलवर, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, अजमेर, पाली, जालोर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर राजसमंद और टोंक जिले में शामिल हैं.
Rajasthan Weather Update
मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में कहीं-कहीं तेज हवाओं, बादल गरजने के साथ भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. इसके अलावा इन जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट है.