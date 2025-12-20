राजस्थान में कोहरे और ठंड जारी! 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी

2/8

अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली सहित कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा. कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घट गई, जिसका सीधा असर सड़क और हवाई यातायात पर पड़ा. शेखावाटी अंचल और भरतपुर संभाग में सुबह के समय स्टेट और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक सामान्य से कम रहा.