राजस्थान में कोहरे और ठंड जारी! 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी

Rajasthan Weather: राजस्थान में ठंड के मिजाज में लगातार उतार–चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तरी हवाएं कमजोर हुई हैं, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

Published: Dec 20, 2025, 05:17 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 05:17 PM IST
राजस्थान में ठंड के मिजाज में लगातार उतार–चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तरी हवाएं कमजोर हुई हैं, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि उत्तर पूर्वी राजस्थान में कुछ दिनों से कोहरा लगातार बना हुआ है.
अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली सहित कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा. कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घट गई, जिसका सीधा असर सड़क और हवाई यातायात पर पड़ा. शेखावाटी अंचल और भरतपुर संभाग में सुबह के समय स्टेट और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक सामान्य से कम रहा.