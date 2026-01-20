राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी, माउंट आबू में -2.6°C तक गिरा पारा, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

1/8

राजस्थान इन दिनों भीषण शीतलहर (Cold Wave) की ऐसी चपेट में है, जिसने पिछले कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. उत्तर भारत की पहाड़ियों में हो रही भारी बर्फबारी से टकराकर आ रही बर्फीली हवाओं ने मरुधरा की फिजाओं में गलन भर दी है. रेगिस्तान से लेकर मैदानों तक, हर तरफ सन्नाटा और ठिठुरन का आलम है. हालत यह है कि दोपहर की चटक धूप भी इस बर्फीले टॉर्चर के आगे बेअसर साबित हो रही है.