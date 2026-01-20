Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी, माउंट आबू में -2.6°C तक गिरा पारा, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में माउंट आबू -2.6°C के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि जयपुर और अजमेर में भी पारा 1-2 डिग्री के बीच सिमट गया है. कड़ाके की शीतलहर और घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है, धूप भी बेअसर नजर आ रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 20, 2026, 09:15 AM IST | Updated: Jan 20, 2026, 09:15 AM IST
1/8

Rajasthan Weather Update Today

Rajasthan Weather Update Today1/8
राजस्थान इन दिनों भीषण शीतलहर (Cold Wave) की ऐसी चपेट में है, जिसने पिछले कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. उत्तर भारत की पहाड़ियों में हो रही भारी बर्फबारी से टकराकर आ रही बर्फीली हवाओं ने मरुधरा की फिजाओं में गलन भर दी है. रेगिस्तान से लेकर मैदानों तक, हर तरफ सन्नाटा और ठिठुरन का आलम है. हालत यह है कि दोपहर की चटक धूप भी इस बर्फीले टॉर्चर के आगे बेअसर साबित हो रही है.
2/8

Rajasthan Weather Update Today

Rajasthan Weather Update Today2/8
मौसम केंद्र जयपुर (IMD) की आज की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू इस समय प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है. यहां न्यूनतम तापमान गिरकर -2.6°C पर पहुंच गया है, जिससे मैदानी इलाकों और गाड़ियों के शीशों पर ओस की परतें बर्फ की तरह जमी नजर आईं.