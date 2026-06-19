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राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, जयपुर समेत प्रदेशभर में बारिश का दौर सक्रिय, कई जिलों में येलो अलर्ट

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 19, 2026, 12:09 PM|Updated: Jun 19, 2026, 12:09 PM

 Rajasthan Weather: राजस्थान में जयपुर समेत प्रदेशभर में बारिश का दौर सक्रिय होने से मौसम सुहावना हो गया है. मौसम विभाग ने कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा सहित सात जिलों में तेज हवाओं व वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

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राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी उमस और तपती गर्मी के बीच मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादलों की आवाजाही के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम सुहावना हो गया है और आमजन को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है.
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मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य में प्री-मानसून की बारिश का दौर एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते कई जिलों में आंधी-तूफान और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है.
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मौसम केंद्र जयपुर द्वारा आज (19 जून 2026) सुबह 10:37 बजे जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, आगामी तीन घंटों के लिए राज्य के सात प्रमुख जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है.प्रभावित होने वाले जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों में मौसम तेजी से करवट लेगा.
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इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की मेघगर्जन (बादलों की गड़गड़ाहट) और गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं (झोंके) चल सकती हैं.मौसम विभाग ने इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने (वज्रपात) के साथ-साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की प्रबल संभावना जताई है.
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मौसम विभाग द्वारा जारी पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के पूर्वी भाग में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में कहीं-कहीं मेघगर्जन, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे ज्यादा बारिश श्रीविजयनगर (श्रीगंगानगर) में 85.0 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई.
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खराब मौसम और आकाशीय बिजली के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने आमजन के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं. मेघगर्जन या बिजली चमकने के समय भूलकर भी पेड़ों के नीचे खड़े न हों, बल्कि किसी सुरक्षित पक्के स्थान या मकान में शरण लें. घरों में लगे बिजली के उपकरणों को तुरंत अनप्लग (प्लग से बाहर) कर दें. इसके अलावा, धातु से बनी वस्तुओं, लोहे के खंभों और पानी के नलों को छूने से पूरी तरह बचें.
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मरुधरा में सबसे अधिक तापमान भी श्रीगंगानगर में ही 41.5°C दर्ज किया गया. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान पिलानी (झुंझुनूं) और सीकर में 21.5°C दर्ज किया गया, जिससे रात के समय मौसम में अच्छी ठंडक रही.
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वहीं पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो राजस्थान के टॉप 10 सबसे अधिक तापमान वाले शहरों में श्रीगंगानगर 41.5°C, बीकानेर 40.4°C, फलोदी 40.2°C,चूरू 40.2°C, अलवर 40.0°C, जैसलमेर 39.5°C,बाड़मेर 39.4°C,जोधपुर शहर 39.3°C, जयपुर 39.2°C और करौली में 38.9°C पारा दर्ज किया गया है.
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