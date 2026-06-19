/राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, जयपुर समेत प्रदेशभर में बारिश का दौर सक्रिय, कई जिलों में येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में जयपुर समेत प्रदेशभर में बारिश का दौर सक्रिय होने से मौसम सुहावना हो गया है. मौसम विभाग ने कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा सहित सात जिलों में तेज हवाओं व वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.