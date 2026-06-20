/राजस्थान के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में प्री-मानसून की गतिविधियां लगातार जारी हैं. इसके चलते ही आज यानी 20 जून शनिवार को मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं.

