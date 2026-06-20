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राजस्थान के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Jun 20, 2026, 01:04 PM|Updated: Jun 20, 2026, 01:32 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में प्री-मानसून की गतिविधियां लगातार जारी हैं. इसके चलते ही आज यानी 20 जून शनिवार को मौसम विभाग ने  12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं. 
 

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Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग का अनुसार, नागौर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, डीडवाना-कुचामन, अलवर, डीग और भीलवाड़ा जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
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मौसम विभाग का कहना है कि 12 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस तरह का मौसम 23 जून तक जारी रह सकता है.
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बीते 24 घंटों की बात करें तो बूंदी जिले ने सबसे ज्यादा बारिश हुई. रायथल क्षेत्र में 33 मिमी पानी बरसा, जबकि हिंडौली, बूंदी शहर, कुंभलगढ़, सरदारगढ़ और सावर के साथ कई इलाकों में च्छी बारिश दर्ज की गई.
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कई जिलों में बारिश दर्ज की गई. वहीं, दूसरी ओर अलवर में गर्मी का असर रहा. शुक्रवार को यहां अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री रहा. नागौर, सीकर, झुंझुनूं, भरतपुर और दौसा में दिनभर उमस और गर्मी महसूस की गई.
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मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले तीन दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश देखी जा सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है. हालांकि कई जिलों में उमस बढ़ सकती है.
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मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. कुछ इलाकों में हवाएं चल सकती हैं.
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