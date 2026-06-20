/ताबड़तोड़ आंधी से जूझेंगे राजस्थान के 5 जिले, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने 20 जून 2026 को सुबह 4:55 बजे जारी ताज़ा नाउकास्ट वेदर वार्निंग में राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी जिलों में तेज हवाओं, धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.

