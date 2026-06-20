/ताबड़तोड़ आंधी से जूझेंगे राजस्थान के 5 जिले, इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने 20 जून 2026 को सुबह 4:55 बजे जारी ताज़ा नाउकास्ट वेदर वार्निंग में राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी जिलों में तेज हवाओं, धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.
1/9
Rajasthan Weather update
श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी सहित आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक के साथ बारिश और धूल भरी आंधी का खतरा है. यह चेतावनी अगले तीन घंटों तक प्रभावी रहेगी.
2/9
Rajasthan Weather update
श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी सहित आसपास के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक के साथ बारिश और धूल भरी आंधी का खतरा है. यह चेतावनी अगले तीन घंटों तक प्रभावी रहेगी.
3/9
Rajasthan Weather update
विभाग के अनुसार, इन जिलों में पेड़ों की बड़ी शाखाएं टूटने, बिजली के खंभों और कमजोर सरकारी व निजी संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की संभावना है. दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हो सकता है. खासकर खुले में काम करने वाले मजदूरों, किसानों और वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग ने सुझाव दिया है कि आंधी के समय पेड़ों या कमजोर इमारतों के नीचे न खड़े हों, बिजली के उपकरणों से दूर रहें और वाहन चलाते समय स्पीड कम रखें.
4/9
Rajasthan Weather update
राजस्थान के शेष जिलों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है. जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ समेत अधिकांश पूर्वी और दक्षिणी जिलों में मौसम सामान्य बना हुआ है. हालांकि, कुछ इलाकों में गरज-चमक की हल्की गतिविधि संभव है.
5/9
Rajasthan Weather update
वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ और मानसून की उत्तरी सीमा के प्रभाव से राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी भाग में निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है. इससे नमी युक्त हवाएं प्रवेश कर रही हैं जो गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का कारण बन रही हैं. जैसलमेर और बीकानेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधी आम बात है, लेकिन 60-80 किमी/घंटा की गति काफी खतरनाक हो सकती है.
6/9
Rajasthan Weather update
किसान भाई खुले में रखे कृषि उपकरणों, पशुशाला और कमजोर छतों को मजबूत करें. फसलों पर पानी भराव से बचाव के लिए उचित प्रबंध करें. स्कूलों और कॉलेजों में सुबह की पाली प्रभावित हो सकती है, इसलिए अभिभावक सतर्क रहें. सड़क मार्ग पर यात्रा करने वाले लोग मौसम अपडेट चेक करते रहें. बिजली विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी बिजली गुल होने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके.
7/9
Rajasthan Weather update
पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में मौसम शुष्क रहा था, लेकिन अब मानसून की प्रगति के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं. जून के अंतिम सप्ताह में ऐसे बदलाव आम हैं और यह अच्छी बारिश की शुरुआत का संकेत भी हो सकता है.
8/9
Rajasthan Weather update
हालांकि, तेज हवाओं के कारण फसलें और पेड़-पौधे प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है.मौसम विभाग लगातार निगरानी रखे हुए है और अगले कुछ घंटों में नई चेतावनी जारी की जा सकती है. नागरिकों से अपील है कि वे IMD की आधिकारिक वेबसाइट, व्हाट्सएप चैनल और सोशल मीडिया हैंडल (@imdjaipur1705) पर नियमित अपडेट देखते रहें.
9/9
Rajasthan Weather update
तेज आंधी-बारिश की स्थिति में घर के अंदर रहना सबसे सुरक्षित विकल्प है. बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें. यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो हाईवे पर साइड लाइट जलाकर चलाएं और ओवरटेकिंग से बचें. यह चेतावनी किसानों, पर्यटकों, ट्रांसपोर्टरों और आम जनजीवन को प्रभावित करेगी. इसलिए सभी संबंधित विभागों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं.