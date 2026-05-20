/राजस्थान में और बढ़ने लगी गर्म हवाओं का असर, मौसम विभाग ने 16 जिलों में चेतावनी की जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ने के आसार हैं. ऐसे में मौसम विभाग ने आज यानी 20 मई को प्रदेश के 2 जिलों में ऑरेंज और 14 जिलों में हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

