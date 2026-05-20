/राजस्थान में और बढ़ने लगी गर्म हवाओं का असर, मौसम विभाग ने 16 जिलों में चेतावनी की जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ने के आसार हैं. ऐसे में मौसम विभाग ने आज यानी 20 मई को प्रदेश के 2 जिलों में ऑरेंज और 14 जिलों में हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.
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राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है. राज्य के अधिकांश जिलों में गर्म हवाओं और तेज लू ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है. अगर बीते दिन की बात करें तो मंगलवार को सिरोही को छोड़ प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 47 डिग्री के बीच रहा.
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वहीं, उत्तर-पश्चिम राजस्थान के जिलों में हीटवेव का सबसे ज्यादा असर देखा गया, जिससे दिन के साथ रात भी गर्म रही. जयपुर में इस बार गर्मी ने नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं. बीते दिन रात के वक्त जयपुर का न्यूनतम तापमान 31.3 डिग्री रहा, जो बाड़मेर और जैसलमेर जिलों से भी अधिक रहा.
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गर्म रात होने की वजह से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है और देर रात तक घरों में उमस और गर्मी रही. मौसम विभाग का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं की वजह से लोगों की सेहत को काफी परेशानी हो सकती है.
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पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के जिलों में भी तेज गर्मी का असर रहा. दिनभर सड़कें सूनी नजर आईं और दोपहर के समय बाजारों में आवाजाही कम देखी गई. तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर है. कई जिलों में दोपहर के समय तापमान 45 डिग्री पहुंच गया.
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ऐसे में मौसम विभाग ने आगामी तीन दिनों तक प्रदेश में इसी तरह भीषण गर्मी और हीटवेव का दौर जारी रहने का अलर्ट जारी किया है. विभाग के मुताबिक, पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी इलाकों में गर्म हवाओं और बढ़ सकती है.
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20 मई बुधवार के लिए दो जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी गई है.
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मौसम विभाग ने लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि दोपहर के समय घरों से बाहर नहीं निकलें. साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव करें. साथ ही डॉक्टरों ने भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है. विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है.